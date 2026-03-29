Курс валют на воскресенье, 29 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый
Заметим, в воскресенье используют курсы последнего рабочего дня недели — пятницы.
Нацбанк установил официальный курс валют в воскресенье, 29 марта. Перед выходными доллар прибавил 1 коп. Евро снизился на 24 коп. Злотый потерял в цене 6 копеек.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 43,88 грн
Курс евро
1 евро — 50,61 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,84 грн
Как сообщалось, НБУ установил курс валют на 30 марта. В понедельник иностранная валюта снизится в цене. В частности, доллар потеряет 4 копейки.