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Курс валют на воскресенье, 29 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
Нацбанк установил официальный курс валют на воскресенье, 29 ноября Доллар потери 17 коп. Евро снизился на 4 коп. Стоимость злотого упала на 1 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 45,10 грн (-17 коп.)
Курс евро
1 евро — 49,49 грн (-4 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,04 грн (-1 коп.)
Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 30 ноября. В первый день недели доллар упадет на 9 копеек.
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