Курс валют / © УНИАН

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Нацбанк установил официальный курс валют на воскресенье, 29 ноября Доллар потери 17 коп. Евро снизился на 4 коп. Стоимость злотого упала на 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,10 грн (-17 коп.)

Курс евро

1 евро — 49,49 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,04 грн (-1 коп.)

Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 30 ноября. В первый день недели доллар упадет на 9 копеек.

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