Курс валют на воскресенье, 3 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на 3 мая. / © Times of San Diego

Реклама

Нацбанк установил официальный курс валют на воскресенье, 19 апреля. Перед выходными доллар снизился на 12 коп. Евро свалился в стоимости на 13 коп. Злотый подешевел на 5 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

1 доллар США - 43,96 грн

Курс евро

1 евро - 51,45 грн

Курс злотого

1 польский злотый - 12,07 грн

Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 4 мая. В первый день недели доллар расслабится на 5 коп.

Реклама

Новости партнеров