Курс валют на воскресенье, 30 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы валют на 30 августа. / © Associated Press

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НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 30 августа. Перед выходными доллар снизился в цене на 3 коп. Евро потерял 15 коп. Польский злотый — опустился на 12 коп.

Об этом сообщили на сайте регулятора.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,54 грн

Курс евро

1 евро — 51,85 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 11,98 грн

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 31 августа. После выходных евро и доллар прибавят в цене несколько копеек.

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