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Курс валют на воскресенье, 30 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 30 августа. Перед выходными доллар снизился в цене на 3 коп. Евро потерял 15 коп. Польский злотый — опустился на 12 коп.
Об этом сообщили на сайте регулятора.
Курс доллара
1 доллар США — 44,54 грн
Курс евро
1 евро — 51,85 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,98 грн
Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 31 августа. После выходных евро и доллар прибавят в цене несколько копеек.
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