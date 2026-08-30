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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на воскресенье, 30 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют на 30 августа.

Курсы валют на 30 августа. / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 30 августа. Перед выходными доллар снизился в цене на 3 коп. Евро потерял 15 коп. Польский злотый — опустился на 12 коп.

Об этом сообщили на сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,54 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,85 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,98 грн

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 31 августа. После выходных евро и доллар прибавят в цене несколько копеек.

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