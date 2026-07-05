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Курс валют на воскресенье, 5 июля: сколько стоит доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 3 июля.
НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 5 июля. Доллар вырос на 4 коп. Евро прибавил 11 коп. Злотый вырос на 4 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 44,80 грн
Курс евро
1 евро — 51,08 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,90 грн
Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на 6 июля . Иностранная валюта потеряет цену. В частности, американский доллар уменьшился на 24 коп.
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