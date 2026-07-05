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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на воскресенье, 5 июля: сколько стоит доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 3 июля.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курс валют в воскресенье, 5 июля. / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 5 июля. Доллар вырос на 4 коп. Евро прибавил 11 коп. Злотый вырос на 4 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,80 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,08 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,90 грн

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на 6 июля . Иностранная валюта потеряет цену. В частности, американский доллар уменьшился на 24 коп.

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Дата публикации
Количество просмотров
116
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