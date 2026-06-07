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Курс валют на воскресенье, 7 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 7 июня. Перед выходными доллар прибавил 3 коп. Евро повысился на 14 коп. Стоимость злотого выросла на 2 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 44,37 грн
Курс евро
1 евро - 51,66 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 12,19 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на 8 июня . После выходных злотых останется без изменений, а доллар и евро немного потеряют в цене.
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