Курс валют на воскресенье, 7 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 7 июня. / © Национальный банк Украины

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НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 7 июня. Перед выходными доллар прибавил 3 коп. Евро повысился на 14 коп. Стоимость злотого выросла на 2 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

1 доллар США - 44,37 грн

Курс евро

1 евро - 51,66 грн

Курс злотого

1 польский злотый - 12,19 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на 8 июня . После выходных злотых останется без изменений, а доллар и евро немного потеряют в цене.

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