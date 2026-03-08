ТСН в социальных сетях

Курс валют на воскресенье, 8 марта: сколько стоит доллар, евро и злотый

Обычно в воскресенье используют курсы последнего рабочего дня недели — пятницы.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют на воскресенье, 8 марта

Курс валют на 8 марта. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 8 марта. Доллар прибавил 9 коп. Стоимость евро выросла на 7 коп. Злотый потерял 2 коп.

Об этом стало известно по данным на сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,80 грн

Курс евро

  • 1 евро — 50,90 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,91 грн

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 9 марта. После выходных гривна укрепится по отношению к валюте.

