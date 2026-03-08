- Дата публикации
-
Деньги
- 316
- 1 мин
Курс валют на воскресенье, 8 марта: сколько стоит доллар, евро и злотый
Обычно в воскресенье используют курсы последнего рабочего дня недели — пятницы.
НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 8 марта. Доллар прибавил 9 коп. Стоимость евро выросла на 7 коп. Злотый потерял 2 коп.
Об этом стало известно по данным на сайте регулятора.
Курс доллара
1 доллар США — 43,80 грн
Курс евро
1 евро — 50,90 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,91 грн
Напомним, НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 9 марта. После выходных гривна укрепится по отношению к валюте.