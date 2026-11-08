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Курс валют на воскресенье, 8 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы последнего рабочего дня. Пока это пятница, 6 ноября.
НБУ установил официальный курс валют на воскресенье, 8 ноября. Перед выходными доллар снизился на 9 коп. Евро потерял в цене 20 коп. Стоимость злотого упала на 2 коп.
Об этом сообщили на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 45,44 грн
Курс евро
1 евро — 51,04 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,62 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 9 ноября. После выходных доллар уменьшится на 12 копеек.
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