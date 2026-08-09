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Курс валют на воскресенье, 9 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 9 августа. Перед выходными доллар прибавил в цене 8 коп. Евро повысился на 5 коп. Злотый — вырос на 3 коп.
Об этом сообщили на сайте регулятора.
Курс доллара
1 доллар США — 44,76 (+8 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,67 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,01 (+3 коп.).
Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 10 августа. После выходных евро, доллар и злотый потеряют в цене.
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