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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на воскресенье, 9 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 9 августа. Перед выходными доллар прибавил в цене 8 коп. Евро повысился на 5 коп. Злотый — вырос на 3 коп.

Об этом сообщили на сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,76 (+8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,67 (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,01 (+3 коп.).

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 10 августа. После выходных евро, доллар и злотый потеряют в цене.

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