Курс валют на выходные, 1-2 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 1 апреля и воскресенье, 2 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 9 коп. Злотый повысился на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,78 грн (+9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,50 грн (+3 коп.)

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,25-37,75 грн

"Сбербанк" — 37,55 — 38,55 грн

"Укрэксимбанк" – 37,70 – 38,30 грн

"Райффайзен" – 37,70 – 38,30 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 38,95 – 40,95 грн

"Сбербанк" — 40,40 — 41,20 грн

"Укрэксимбанк" — 40,60-41,30 грн

"Райффайзен" – 40,60 – 41,20 грн

"ПУМБ" – 40,50 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,52 – 8,80 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,05 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, независимый эксперт Александр Хмелевский прогнозирует, что в апреле курс доллара будет находиться в пределах 37,00-39,00 гривен за один доллар, если не произойдет никаких исключительных событий.

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