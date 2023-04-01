Курс валют на выходные, 1-2 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар не изменился.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 1 апреля и воскресенье, 2 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 9 коп. Злотый повысился на 3 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,78 грн (+9 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,50 грн (+3 коп.)
Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" – 37,25-37,75 грн
- "Сбербанк" — 37,55 — 38,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,70 – 38,30 грн
- "Райффайзен" – 37,70 – 38,30 грн
- "ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 38,95 – 40,95 грн
- "Сбербанк" — 40,40 — 41,20 грн
- "Укрэксимбанк" — 40,60-41,30 грн
- "Райффайзен" – 40,60 – 41,20 грн
- "ПУМБ" – 40,50 – 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,52 – 8,80 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 8,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,05 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
Напомним, независимый эксперт Александр Хмелевский прогнозирует, что в апреле курс доллара будет находиться в пределах 37,00-39,00 гривен за один доллар, если не произойдет никаких исключительных событий.
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