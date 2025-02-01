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Курс валют на выходные, 1-2 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные, 1-2 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют по выходным: 1-2 февраля. / Фото: Pexels

Гривна укреплялась по отношению к иностранной валюте.

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 1 февраля и воскресенье, 2 февраля. Перед выходными доллар потерял 10 коп, евро – 11 коп, а злотый остался без изменений.

Об этом сообщили в Нацбанке.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,82 (-10 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,50 (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,34 (+- 0 коп.)

Напомним, Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 3 февраля. В первую рабочую неделю февраля гривня укрепилась по отношению к иностранной валюте.

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