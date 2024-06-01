Курс валют на выходные, 1-2 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 1 июня и воскресенье, 2 июня. До выходных доллар вырос, а вот евро и польский злотый потеряли в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 40,50 грн

Курс евро

1 евро – 43,81 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 10,23 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,50-41,10 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"УкрСиббанк" – 40,40-41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 43,47-44,75 грн

"ПУМБ" – 43,90-44,50 грн

"УкрСиббанк" – 43,70-44,80 грн

"Укрэксимбанк" – 44,00-44,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,19-10,73 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн

Как сообщалось, финансисты дали прогноз о том, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшие месяцы. Да, будет продолжаться тренд на обесценивание гривны, но в формате умеренной, управляемой волатильности и в ограниченных объемах.

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