Курс валют на выходные, 1-2 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 1 июня и воскресенье, 2 июня. До выходных доллар вырос, а вот евро и польский злотый потеряли в цене.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,50 грн
Курс евро
- 1 евро – 43,81 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,23 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,50-41,10 грн
- "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
- "УкрСиббанк" – 40,40-41,10 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,45-41,05 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 43,47-44,75 грн
- "ПУМБ" – 43,90-44,50 грн
- "УкрСиббанк" – 43,70-44,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,00-44,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,19-10,73 грн
- "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
- Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн
Как сообщалось, финансисты дали прогноз о том, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшие месяцы. Да, будет продолжаться тренд на обесценивание гривны, но в формате умеренной, управляемой волатильности и в ограниченных объемах.