Курс валют на выходные, 1-2 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта ослабла по отношению к украинской гривне.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 1 марта, и воскресенье, 2 марта. Перед выходными стоимость валюты уменьшилась: доллар на 12 коп., евро – на 13 коп., а злотый – на 1 коп.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,51
Курс евро
- 1 евро – 43,49
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,53
Как сообщалось, в Украине заработает накопительная пенсионная система. Министерство социальной политики уже направило в Кабмин проект закона. Система может заработать в 2026 году.
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