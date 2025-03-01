Курс валют на выходные, 1-2 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта ослабла по отношению к украинской гривне.

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 1 марта, и воскресенье, 2 марта. Перед выходными стоимость валюты уменьшилась: доллар на 12 коп., евро – на 13 коп., а злотый – на 1 коп.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,51

Курс евро

1 евро – 43,49

Курс злотого

1 польский злотый – 10,53

Как сообщалось, в Украине заработает накопительная пенсионная система. Министерство социальной политики уже направило в Кабмин проект закона. Система может заработать в 2026 году.

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