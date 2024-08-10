Курс валют на выходные, 10-11 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 10 августа и воскресенье, 11 августа. Доллар и евро подорожали. Тем временем злотый – остался без изменений.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 40,99 грн

Курс евро

1 евро – 44,80 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 10,37 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн

"ПУМБ" – 40,80-41,30 грн

"УкрСиббанк" – 40,70-41,30 грн

"Укрэксимбанк" – 40,80-41,40 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,30-45,30 грн

"ПУМБ" – 44,50-45,10 грн

"УкрСиббанк" – 44,35-45,25 грн

"Укрэксимбанк" – 44,55-45,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,27-10,43 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн

Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 12 августа. По сравнению с пятницей, 9 августа, доллар и евро подорожают, а злотый остался без изменений.

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