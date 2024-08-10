Курс валют на выходные, 10-11 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Накануне выходных валюта потеряла в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 10 августа и воскресенье, 11 августа. Доллар и евро подорожали. Тем временем злотый – остался без изменений.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,99 грн
Курс евро
- 1 евро – 44,80 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,37 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн
- "ПУМБ" – 40,80-41,30 грн
- "УкрСиббанк" – 40,70-41,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,80-41,40 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,30-45,30 грн
- "ПУМБ" – 44,50-45,10 грн
- "УкрСиббанк" – 44,35-45,25 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,55-45,35 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,27-10,43 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн
Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 12 августа. По сравнению с пятницей, 9 августа, доллар и евро подорожают, а злотый остался без изменений.
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