Курс валют на выходные, 10-11 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 10 февраля, и воскресенье, 11 февраля. Накануне выходных иностранная валюта потеряла в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 37,57 грн

Курс евро

1 евро – 41,40 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,31 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,45 – 38,05 грн

"Сбербанк" — 37,65 — 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,00 грн

"Укрсиббанк" – 37,50 – 38,00 грн

"Укрэксимбанк" – 37,35 – 38,05 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,30 – 41,30 грн

"Сбербанк" — 40,35 — 41,30 грн

"ПУМБ" – 40,80 – 41,40 грн

"Укрсиббанк" – 40,35 – 41,25 грн

"Укрэксимбанк" – 40,50 – 41,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,29 – 9,69 грн

"Ощадбанк" – 9,10 – 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн

"Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,55 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на 12 февраля. Так, доллар подорожал еще на 5 копеек и составляет 37,62 гривен, а евро – на 10 копеек – 40,51 грн.

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