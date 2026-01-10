Курс валют на выходные, 10-11 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на субботу и воскресенье, 10-11 января. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 3 января, и воскресенье, 4 января. В последний день недели доллар вырос на 29 коп. Евро взлетел на 25 коп. Польский злотый добавил еще 8 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

1 доллар США — 42,99 грн

Курс евро

1 евро — 50,17 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 11,92 грн

Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 12 января. Доллар снова вырос в цене и перевалил за 43 гривны.

