ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
756
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на выходные, 10-11 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 9 января.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на субботу и воскресенье, 10-11 января. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 3 января, и воскресенье, 4 января. В последний день недели доллар вырос на 29 коп. Евро взлетел на 25 коп. Польский злотый добавил еще 8 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 42,99 грн

Курс евро

  • 1 евро — 50,17 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,92 грн

Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 12 января. Доллар снова вырос в цене и перевалил за 43 гривны.

Дата публикации
Количество просмотров
756
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie