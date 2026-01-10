- Дата публикации
Курс валют на выходные, 10-11 января: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 9 января.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 3 января, и воскресенье, 4 января. В последний день недели доллар вырос на 29 коп. Евро взлетел на 25 коп. Польский злотый добавил еще 8 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 42,99 грн
Курс евро
1 евро — 50,17 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,92 грн
Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 12 января. Доллар снова вырос в цене и перевалил за 43 гривны.