Курс валют на выходные, 11-12 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара 36,56 грн не менялся с 21 июля 2022-го.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные — субботу, 11 февраля, и воскресенье, 12 февраля. Курс доллара снова не изменился. Евро подешевело на 32 коп. Злотый впустил 15 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Официальный курс валют НБУ
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,38 (+13 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,31 (+3 коп.)
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" — 39,30 грн — 39,90 грн
- "Ощадбанк" – 39,85 грн – 40,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,70 грн – 40,20 грн,
- "Укрсиббанк" – 39,55 грн – 40,00 грн,
- ПУМБ – 39,75 грн – 40,75 грн.
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 41,40 грн – 42,40 грн,
- "Ощадбанк" – 42,40 грн – 43,35 грн,
- "Укрэксимбанк" – 42,20 грн – 43,00 грн,
- "Укрсиббанк" — 41,90 грн — 42,90 грн,
- "Райффайзен Банк" – 42,00 грн – 42,80 грн.
Курс злотого в банках:
- "Ощадбанк" – 8,20 грн – 9,10 грн,
- "Укрэксимбанк" – 8,70 грн – 9,20 грн,
- "Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.
Напомним, Национальный банк увеличил чистую продажу иностранной валюты из резервов для сбалансирования рынка до 778 млн. долларов США, сравнивая с 664 млн. долларов неделей ранее, то есть растет спрос на доллары.
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