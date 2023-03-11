Курс валют на выходные, 11-12 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара зафиксирован на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 11 марта, и воскресенье, 12 марта. Курс доллара не изменился. Евро выросло на 12 коп. Злотый повысился на 2 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 38,74 (+12 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,27 (+2 коп.)
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" – 37,95 грн – 38,45 грн
- "Ощадбанк" – 38,20 грн – 39,25 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,20 грн – 38,80 грн
- "Райффайзен" – 38,00 грн – 38,90 грн
- ПУМБ – 38,25 грн – 39,00 грн
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 39,50 грн – 40,50 грн
- "Сбербанк" — 40,00 — 41,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,05 грн – 41,75 грн
- "Райффайзен" – 39,70 грн – 40,65 грн
- ПУМБ – 40,25 грн – 41,00 грн
Курс злотого в банках:
- "Ощадбанк" – 8,20 грн – 8,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,45 грн – 8,85 грн
- "Райффайзен" – 8,20 грн – 9,00 грн
Напомним, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий рассказал, что в ближайшее время в Украине может подешеветь курс доллара. Однако снижение курса не будет значительным. В марте доллар останется на текущем уровне или немного снизится.
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