Курс валют на выходные, 11-12 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 11 мая и воскресенье, 12 мая. Доллар, есть вро и польский злотый преодолевали в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 39,55 грн

Курс евро

1 евро – 42,43 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,88 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"УкрСиббанк" – 39,40-40,05 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн

"ПУМБ" – 42,40-43,00 грн

"УкрСиббанк" – 42,40-43,30 грн

"Укрэксимбанк" – 42,40-43,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50-9,99 грн

"Укрэксимбанк" – 9,80-10,10 грн

Напомним, также Нацбанк установил курс валют на 13 мая. Да, в понедельник доллар, евро и злотый подорожают.

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