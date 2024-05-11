Курс валют на выходные, 11-12 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 11 мая и воскресенье, 12 мая. Доллар, есть вро и польский злотый преодолевали в цене.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,55 грн
Курс евро
- 1 евро – 42,43 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,88 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн
- "ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
- "УкрСиббанк" – 39,40-40,05 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн
- "ПУМБ" – 42,40-43,00 грн
- "УкрСиббанк" – 42,40-43,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,40-43,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн
- "ПУМБ" – 9,50-9,99 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,80-10,10 грн
Напомним, также Нацбанк установил курс валют на 13 мая. Да, в понедельник доллар, евро и злотый подорожают.