Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин
Курс валют на выходные, 11-12 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 10 октября.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 11 октября, и воскресенье, 12 октября. В последний день недели доллар прибавил 10 коп. Евро вырос на 7 коп. Злотый – на 1 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке .
Курс доллара
1 доллар США - 41,50 грн
Курс евро
1 евро - 48,20 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 11,33 грн
Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 13 октября. После выходных гривна значительно ослабла по отношению к американскому доллару.