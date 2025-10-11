ТСН в социальных сетях

Курс валют на выходные, 11-12 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 10 октября.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на выходные – 11-12 октября. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 11 октября, и воскресенье, 12 октября. В последний день недели доллар прибавил 10 коп. Евро вырос на 7 коп. Злотый – на 1 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,50 грн

Курс евро

  • 1 евро - 48,20 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,33 грн

Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 13 октября. После выходных гривна значительно ослабла по отношению к американскому доллару.

