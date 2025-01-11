Курс валют на выходные, 11-12 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Цены на валюту выросли перед выходными.

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 11 января, и воскресенье, 12 января. Перед выходными доллар вырос на 5 коп. Евро прибавило в цене 13 коп., а злотый – 4 коп.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 42,28

Курс евро

1 евро – 43,55

Курс злотого

1 польский злотый – 10,19

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 13 января. Доллар остался на уровне предыдущего банковского дня.

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