Курс валют на выходные, 12-13 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на выходные – 12-13 июля. / © Национальный банк Украины

Реклама

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 12 июля, и воскресенье, 13 июля. В последний день недели доллар прибавил 5 коп. Евро – 13 коп., а злотый вырос на 1 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США - 41,82 грн

Курс евро

1 евро - 48,97 грн

Курс злотого

1 польский злотый - 11,52 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 14 июля . Гривна после выходных укрепится по отношению к доллару, евро и злотому.

Реклама

Дата публикации 22:22, 04.07.25 Количество просмотров 314 Остановится ли рост цен? Прогноз Нацбанка!