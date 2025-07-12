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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на выходные, 12-13 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

НБУ установил курс валют на выходные – 12-13 июля. / © Национальный банк Украины

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 12 июля, и воскресенье, 13 июля. В последний день недели доллар прибавил 5 коп. Евро – 13 коп., а злотый вырос на 1 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,82 грн

Курс евро

  • 1 евро - 48,97 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,52 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 14 июля . Гривна после выходных укрепится по отношению к доллару, евро и злотому.

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