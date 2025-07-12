- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 198
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на выходные, 12-13 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 12 июля, и воскресенье, 13 июля. В последний день недели доллар прибавил 5 коп. Евро – 13 коп., а злотый вырос на 1 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
1 доллар США - 41,82 грн
Курс евро
1 евро - 48,97 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 11,52 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 14 июля . Гривна после выходных укрепится по отношению к доллару, евро и злотому.