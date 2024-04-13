Курс валют на выходные, 13-14 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 13 апреля, и воскресенье, 14 апреля. Стоимость доллара выросла, но евро и польский злотый потеряли в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 39,16 грн

Курс евро

1 евро – 42,01 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,86 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,00 – 39,60 грн

"ПУМБ" – 39,00 – 39,50 грн

"УкрСиббанк" — 39,00 — 39,60 грн

"Укрэксимбанк" – 39,10 – 39,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,85 – 42,85 грн

"ПУМБ" – 42,30 – 42,90 грн

"УкрСиббанк" — 41,75 — 42,75 грн

"Укрэксимбанк" – 42,20 – 42,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,73 – 9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн

"Укрэксимбанк" – 9,75 – 10,10 грн

Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 15 апреля. В частности, стоимость доллара выросла на 23 коп. и составляет 39,39 грн.

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