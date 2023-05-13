Курс валют на выходные, 13-14 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 13 мая и воскресенье, 14 апреля. Курс доллара не изменился. Евро снизилось в цене на 7 коп. Злотый повысился менее чем на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,97 грн (-7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,83 (0 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,10 – 37,60 грн

"Сбербанк" — 37,30 — 38,25 грн

"Укрэксимбанк" – 37,45 – 37,95 грн

"Райффайзен" – 37,40-37,95 грн

ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,30 – 41,30 грн

"Сбербанк" — 40,65 — 41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 41,05 – 41,65 грн

Райффайзен — 41,00 — 41,60 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,83 – 9,12 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, в Пенсионном Фонде рассказали, какую денежную помощь по инвалидности получают люди трех групп. Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначается такая денежная выплата от государства.

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