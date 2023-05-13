Курс валют на выходные, 13-14 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар стабилен.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 13 мая и воскресенье, 14 апреля. Курс доллара не изменился. Евро снизилось в цене на 7 коп. Злотый повысился менее чем на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,97 грн (-7 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,83 (0 коп.).
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,10 – 37,60 грн
- "Сбербанк" — 37,30 — 38,25 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,45 – 37,95 грн
- "Райффайзен" – 37,40-37,95 грн
- ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,30 – 41,30 грн
- "Сбербанк" — 40,65 — 41,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,05 – 41,65 грн
- Райффайзен — 41,00 — 41,60 грн
- ПУМБ – 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,83 – 9,12 грн
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн
- ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн
Напомним, в Пенсионном Фонде рассказали, какую денежную помощь по инвалидности получают люди трех групп. Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначается такая денежная выплата от государства.