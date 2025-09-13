- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 10
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на выходные, 13-14 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 13 сентября, и воскресенье, 14 сентября. В последний день недели доллар взлетел на 10 копеек. Евро прибавило всего 3 коп. Злотый остался без изменений.
Курс доллара
1 доллар США - 41,31 (+10 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,27 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 11,31 (± коп.)
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 15 сентября. После выходных доллар подорожает, но евро дальше вырастет в цене.