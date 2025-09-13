ТСН в социальных сетях

Курс валют на выходные, 13-14 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на выходные – 13-14 сентября. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 13 сентября, и воскресенье, 14 сентября. В последний день недели доллар взлетел на 10 копеек. Евро прибавило всего 3 коп. Злотый остался без изменений.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,31 (+10 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,27 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 11,31 (± коп.)

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 15 сентября. После выходных доллар подорожает, но евро дальше вырастет в цене.

