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Курс валют на выходные, 14-15 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные, 14-15 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные – 14-15 декабря. / Фото: Национальный банк Украины

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня — пятницы, 13 декабря.

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 декабря, и воскресенье, 15 декабря. Перед выходными доллар потерял 5 коп., евро – 9 коп., а злотый – 5 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,65

Курс евро

  • 1 евро – 43,70

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,22

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 41,25-41,85 грн
  • "Ощадбанк" – 41,45-41,95 грн
  • "ПУМБ" – 41,50-41,99 грн
  • "УкрСиббанк" – 40,35-41,90 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,30-44,30 грн
  • "Ощадбанк" – 43,40-44,35 грн
  • "ПУМБ" – 43,70-44,30 грн
  • "УкрСиббанк" – 43,35-44,25 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,10-10,36 грн
  • "Ощадбанк" – 9,75-10,45 грн
  • "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Как сообщалось, НБУ установил курс валют на понедельник, 16 декабря. После выходных стоимость доллара снизилась, а евро и злотый выросли в цене.

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