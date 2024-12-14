Курс валют на выходные, 14-15 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня — пятницы, 13 декабря.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 декабря, и воскресенье, 15 декабря. Перед выходными доллар потерял 5 коп., евро – 9 коп., а злотый – 5 коп.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,65
Курс евро
- 1 евро – 43,70
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,22
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 41,25-41,85 грн
- "Ощадбанк" – 41,45-41,95 грн
- "ПУМБ" – 41,50-41,99 грн
- "УкрСиббанк" – 40,35-41,90 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 43,30-44,30 грн
- "Ощадбанк" – 43,40-44,35 грн
- "ПУМБ" – 43,70-44,30 грн
- "УкрСиббанк" – 43,35-44,25 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,10-10,36 грн
- "Ощадбанк" – 9,75-10,45 грн
- "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
Как сообщалось, НБУ установил курс валют на понедельник, 16 декабря. После выходных стоимость доллара снизилась, а евро и злотый выросли в цене.
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