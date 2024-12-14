Курс валют на выходные, 14-15 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 декабря, и воскресенье, 15 декабря. Перед выходными доллар потерял 5 коп., евро – 9 коп., а злотый – 5 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,65

Курс евро

1 евро – 43,70

Курс злотого

1 польский злотый – 10,22

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 41,25-41,85 грн

"Ощадбанк" – 41,45-41,95 грн

"ПУМБ" – 41,50-41,99 грн

"УкрСиббанк" – 40,35-41,90 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 43,30-44,30 грн

"Ощадбанк" – 43,40-44,35 грн

"ПУМБ" – 43,70-44,30 грн

"УкрСиббанк" – 43,35-44,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,10-10,36 грн

"Ощадбанк" – 9,75-10,45 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Как сообщалось, НБУ установил курс валют на понедельник, 16 декабря. После выходных стоимость доллара снизилась, а евро и злотый выросли в цене.

Читайте также:

На что украинцы тратят «тысячу Зеленского»?