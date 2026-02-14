- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на выходные, 14-15 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 13 февраля.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 февраля, и воскресенье, 15 февраля. В последний день недели доллар потерял 4 коп. Евро снизилось в цене аж на 17 коп. Злотый свалился на 5 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 42,99 грн
Курс евро
1 евро — 51,03 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 12,10 грн
Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 16 февраля. После выходных валюта вырастет в цене. В частности, доллар вырос на 11 коп.