Курс валют на выходные, 14-15 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 13 февраля.

Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на выходные – 14-15 февраля. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 февраля, и воскресенье, 15 февраля. В последний день недели доллар потерял 4 коп. Евро снизилось в цене аж на 17 коп. Злотый свалился на 5 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 42,99 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,03 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,10 грн

Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 16 февраля. После выходных валюта вырастет в цене. В частности, доллар вырос на 11 коп.

