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Курс валют на выходные, 14-15 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
Перед выходными гривна потеряла позиции по евро и злотому.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 июня, и воскресенье, 15 июня. В последний день недели доллар потерял 3 коп. Евро взлетело 63 коп., а злотый – 13 коп.
Об этом сообщили на сайте Нацбанка.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
1 доллар США - 41,48
Курс евро
1 евро - 48,08
Курс злотого
1 польский злотый - 11,23
Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 16 июня. Гривна укрепилась по отношению к доллару и евро.