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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на выходные, 14-15 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными гривна потеряла позиции по евро и злотому.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курс валют на выходные – 14-15 июня. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 июня, и воскресенье, 15 июня. В последний день недели доллар потерял 3 коп. Евро взлетело 63 коп., а злотый13 коп.

Об этом сообщили на сайте Нацбанка.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,48

Курс евро

  • 1 евро - 48,08

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,23

Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 16 июня. Гривна укрепилась по отношению к доллару и евро.

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