Курс валют на выходные, 14-15 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 13 марта.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 марта, и воскресенье, 15 марта. В последний день недели доллар прибавил аж 19 коп. Евро вырос на 2 коп. Злотый потерял 1 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 44,16 грн
Курс евро
1 евро — 50,95 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,96 грн
Как сообщалось, 13 марта доллар установил исторический максимум. Средний курс покупки доллара в банках составил 43,98 грн, а продажи — в среднем по 44,55.