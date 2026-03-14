ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на выходные, 14-15 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 13 марта.

Автор публикации
Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют по выходным 14-15 марта. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 марта, и воскресенье, 15 марта. В последний день недели доллар прибавил аж 19 коп. Евро вырос на 2 коп. Злотый потерял 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,16 грн

Курс евро

  • 1 евро — 50,95 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,96 грн

Как сообщалось, 13 марта доллар установил исторический максимум. Средний курс покупки доллара в банках составил 43,98 грн, а продажи — в среднем по 44,55.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie