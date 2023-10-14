Курс валют на выходные: 14-15 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар продолжает терять в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 октября и воскресенье, 15 октября. Стоимость доллара – 36,39 грн – на 7 коп. меньше, чем вчера. Евро прибавил 1 коп. Злотый упал на 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,39 грн (-7 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 38,64 грн (+1 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,53 грн (-2 коп.).
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Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,20 – 37,80 грн
- "Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,90 грн
- "ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
- "УкрСиббанк" — 37,35 — 37,90 грн
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Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 39,65 – 40,65 грн
- "Сбербанк" — 40,15 — 41,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,80 – 40,80 грн
- "ПУМБ" – 40,10 – 40,80 грн
- "УкрСиббанк" — 39,40 — 40,30 грн
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Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,43 – 8,98 грн
- "Сбербанк" — 8,20 — 8,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,50 – 8,90 грн
- "ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн
Напомним, в Украине за год средняя зарплата выросла на 10%. Рост выплат наиболее заметен в западных регионах страны (достигая пика в 23%) и центральных областях Украины (с увеличением до 17%).