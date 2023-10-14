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Курс валют на выходные: 14-15 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на выходные: 14-15 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные – 14-15 октября. / Фото: pixabay.com

Доллар продолжает терять в цене.

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 октября и воскресенье, 15 октября. Стоимость доллара – 36,39 грн – на 7 коп. меньше, чем вчера. Евро прибавил 1 коп. Злотый упал на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,39 грн (-7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 38,64 грн (+1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,53 грн (-2 коп.).

  • Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,20 – 37,80 грн
  • "Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,90 грн
  • "ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
  • "УкрСиббанк" — 37,35 — 37,90 грн

  • Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,65 – 40,65 грн
  • "Сбербанк" — 40,15 — 41,15 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,80 – 40,80 грн
  • "ПУМБ" – 40,10 – 40,80 грн
  • "УкрСиббанк" — 39,40 — 40,30 грн

  • Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,43 – 8,98 грн
  • "Сбербанк" — 8,20 — 8,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,50 – 8,90 грн
  • "ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

Напомним, в Украине за год средняя зарплата выросла на 10%. Рост выплат наиболее заметен в западных регионах страны (достигая пика в 23%) и центральных областях Украины (с увеличением до 17%).

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Дата публикации
Просмотры
1418
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