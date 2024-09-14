Курс валют на выходные, 14-15 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 сентября, и воскресенье, 15 сентября. До выходных доллар подорожал на 9 коп. Евро потерял в цене 3 коп ., злотый – 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,27

Курс евро

1 евро – 45,45

Курс злотого

1 польский злотый – 10,61

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" – 41,05-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,-41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн

"Ощадбанк" – 45,10-46,00 грн

"ПУМБ" – 45,40-46,00 грн

"УкрСиббанк" – 45,30-46,20 грн

"Укрэксимбанк" – 45,30-46,10 грн

Курс злотого в банках

"Укрэксимбанк" – 10,55-10,85 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 16 сентября. Так, стоимость доллара США выросла на 4 коп. и составляет 41,31 грн.

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