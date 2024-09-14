Курс валют на выходные, 14-15 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 сентября, и воскресенье, 15 сентября. До выходных доллар подорожал на 9 коп. Евро потерял в цене 3 коп ., злотый – 4 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,27
Курс евро
- 1 евро – 45,45
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,61
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" – 41,05-41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 41,-41,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн
- "Ощадбанк" – 45,10-46,00 грн
- "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
- "УкрСиббанк" – 45,30-46,20 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,30-46,10 грн
Курс злотого в банках
- "Укрэксимбанк" – 10,55-10,85 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 16 сентября. Так, стоимость доллара США выросла на 4 коп. и составляет 41,31 грн.
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