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Курс валют на выходные, 14-15 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные, 14-15 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на выходные – 14-15 сентября. / Фото: unian.net

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 14 сентября, и воскресенье, 15 сентября. До выходных доллар подорожал на 9 коп. Евро потерял в цене 3 коп ., злотый – 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,27

Курс евро

  • 1 евро – 45,45

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,61

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
  • "Ощадбанк" – 41,05-41,55 грн
  • "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,-41,60 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн
  • "Ощадбанк" – 45,10-46,00 грн
  • "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
  • "УкрСиббанк" – 45,30-46,20 грн
  • "Укрэксимбанк" – 45,30-46,10 грн

Курс злотого в банках

  • "Укрэксимбанк" – 10,55-10,85 грн
  • "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 16 сентября. Так, стоимость доллара США выросла на 4 коп. и составляет 41,31 грн.

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