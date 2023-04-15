Курс валют на выходные, 15-16 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 15 апреля и воскресенье, 16 апреля. Курс доллара не изменился. Евро вырос на 32 коп. Злотый – на 12 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,26 грн (+32 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,68 (+12 коп.).

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,25 – 37,75 грн

"Сбербанк" — 37,45 — 38,40 грн

"Укрэксимбанк" – 37,55 – 38,15 грн

"Райффайзен" – 37,50-38,40 грн

ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Ощадбанк" — 40,40-41,40 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,60 грн

"Райффайзен" – 41,00 – 41,80 грн

ПУМБ — 40,50-41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,52 – 8,76 грн

"Сбербанк" — 8,35 — 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,25 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, эксперты советуют покупать доллары и евро, если у людей есть такая возможность. Хотя некоторые склоняются к мнению, что во время войны этого не следует делать, а лучше инвестировать в товары первой необходимости или покупать военные облигации.

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