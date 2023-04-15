Курс валют на выходные, 15-16 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар не изменился.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 15 апреля и воскресенье, 16 апреля. Курс доллара не изменился. Евро вырос на 32 коп. Злотый – на 12 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,26 грн (+32 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,68 (+12 коп.).
Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,25 – 37,75 грн
- "Сбербанк" — 37,45 — 38,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,55 – 38,15 грн
- "Райффайзен" – 37,50-38,40 грн
- ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн
- "Ощадбанк" — 40,40-41,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,60 грн
- "Райффайзен" – 41,00 – 41,80 грн
- ПУМБ — 40,50-41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,52 – 8,76 грн
- "Сбербанк" — 8,35 — 8,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,25 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
Напомним, эксперты советуют покупать доллары и евро, если у людей есть такая возможность. Хотя некоторые склоняются к мнению, что во время войны этого не следует делать, а лучше инвестировать в товары первой необходимости или покупать военные облигации.