Курс валют на выходные, 15-16 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 15 февраля, и воскресенье, 16 февраля. Перед выходными доллар остался без изменений. Тем временем евро – выросло на 10 коп, а злотый – на 2 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,79
Курс евро
- 1 евро – 43,43
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,41
Как сообщалось, НБУ установил курс валют на понедельник, 17 февраля.