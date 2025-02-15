Курс валют на выходные, 15-16 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 15 февраля, и воскресенье, 16 февраля. Перед выходными доллар остался без изменений. Тем временем евро – выросло на 10 коп, а злотый – на 2 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,79

Курс евро

1 евро – 43,43

Курс злотого

1 польский злотый – 10,41

Как сообщалось, НБУ установил курс валют на понедельник, 17 февраля.

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