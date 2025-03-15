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Курс валют на выходные, 15-16 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные, 15-16 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на выходные – 15-16 марта. / Фото: Associated Press

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 15 марта, и воскресенье, 16 марта. Перед выходными доллар прибавил в цене 2 коп., но евро потеряло 16 коп., а злотый — 5 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,52 (+2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 45,00 (-16 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,71 (-5 коп.)

Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 17 марта.

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