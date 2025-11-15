- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 296
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на выходные, 15-16 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 14 ноября.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 15 ноября, и воскресенье, 16 ноября. В последний день недели доллар вырос на 3 коп. Евро – взлетело на 23 коп. Злотый – прибавил 6 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 42,06 грн
Курс евро
1 евро - 48,88 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 11,56 грн
Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 17 ноября. Гривна немного усилилась по отношению к доллару. Впрочем, евро и злотый выросли дальше в цене.