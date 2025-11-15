ТСН в социальных сетях

296
1 мин

Курс валют на выходные, 15-16 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 14 ноября.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

НБУ установил курс валют на выходные – 15-16 ноября. / © AFP

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 15 ноября, и воскресенье, 16 ноября. В последний день недели доллар вырос на 3 коп. Евро – взлетело на 23 коп. Злотый – прибавил 6 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,06 грн

Курс евро

  • 1 евро - 48,88 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,56 грн

Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 17 ноября. Гривна немного усилилась по отношению к доллару. Впрочем, евро и злотый выросли дальше в цене.

