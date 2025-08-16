- Дата публикации
Курс валют на выходные, 16-17 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 16 августа и воскресенье, 17 августа. В последний день недели доллар потерял 6 коп, евро – 20 коп, а злотый – 5 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,45
Курс евро
1 евро - 48,44
Курс злотого
1 польский злотый - 11,37.
