Деньги
441
1 мин

Курс валют на выходные, 16-17 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Елена Капник
Курс валют

Нацбанк установил курс валют на выходные – 16-17 августа. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 16 августа и воскресенье, 17 августа. В последний день недели доллар потерял 6 коп, евро – 20 коп, а злотый – 5 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,45

Курс евро

  • 1 евро - 48,44

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,37.

