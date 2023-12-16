Курс валют на выходные, 16-17 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 16 декабря и воскресенье, 17 декабря. Стоимость доллара – 36,99 грн. Евро и злотый стоят так же – как накануне.
Об этом сообщили в НБУ.
В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,99 грн (-3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,41 грн (+49 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,37 грн (+15 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 36,95 – 37,45 грн
- "Сбербанк" — 37,30 — 37,75 грн
- "ПУМБ" – 37,15 – 37,75 грн
- "Укрсиббанк" – 36,95 – 37,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,70 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,05 – 41,05 грн
- "Сбербанк" — 40,40 — 40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,45 – 41,15 грн
- "Укрсиббанк" – 40,20 – 41,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,55 – 41,35 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,05 – 9,43 грн
- "Сбербанк" — 8,70 — 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,05 – 9,60 грн
Как сообщалось, в Нацбанке был озвучен прогноз для украинской экономики. Речь идет не только о продлении войны, но и об отсутствии международной помощи.
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