Курс валют на выходные, 16-17 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 16 марта, и воскресенье, 17 марта. Накануне, перед выходными, валюта подешевела в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 38,68 грн

Курс евро

1 евро – 42,28 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,84 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,35 – 38,95 грн

"Сбербанк" — 38,30 — 38,84 грн

"ПУМБ" – 38,50 – 39,00 грн

"УкрСиббанк" — 38,45 — 38,90 грн

"Укрэксимбанк" – 38,35 – 38,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,60 – 42,60 грн

"Ощадбанк" – 41,84 – 42,43 грн

"ПУМБ" – 42,10 – 42,70 грн

"УкрСиббанк" — 41,90 — 42,80 грн

"Укрэксимбанк" – 41,70 – 42,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,66 – 9,93 грн

"Сбербанк" — 9,35 — 9,90 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн

"Укрэксимбанк" – 9,60 – 9,90 грн

"Райффайзен Банк" – 9,20 – 9,90 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на 18 марта. Доллар прибавит в цене, однако евро и злотый немного подешевеют.

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