Курс валют на выходные, 16-17 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 16 марта, и воскресенье, 17 марта. Накануне, перед выходными, валюта подешевела в цене.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,68 грн
Курс евро
- 1 евро – 42,28 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,84 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,35 – 38,95 грн
- "Сбербанк" — 38,30 — 38,84 грн
- "ПУМБ" – 38,50 – 39,00 грн
- "УкрСиббанк" — 38,45 — 38,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,35 – 38,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,60 – 42,60 грн
- "Ощадбанк" – 41,84 – 42,43 грн
- "ПУМБ" – 42,10 – 42,70 грн
- "УкрСиббанк" — 41,90 — 42,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,70 – 42,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,66 – 9,93 грн
- "Сбербанк" — 9,35 — 9,90 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,60 – 9,90 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,20 – 9,90 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на 18 марта. Доллар прибавит в цене, однако евро и злотый немного подешевеют.