Курс валют на выходные, 16-17 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 16 ноября и воскресенье, 17 ноября. Валюта существенно потеряла в цене перед выходными: доллар – 10 коп, евро – 48 коп, злотый – 11 коп.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня

Курс доллара

1 доллар США – 41,24

Курс евро

1 евро – 43,94

Курс злотого

1 польский злотый – 10,01

Как сообщалось, некоторые категории украинцев, в том числе и пенсионеры, могут получить "базовую социальную помощь". Ее размер варьируется в зависимости от того, к какой группе принадлежит личность.

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