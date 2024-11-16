Курс валют на выходные, 16-17 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня — пятницы, 15 ноября.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 16 ноября и воскресенье, 17 ноября. Валюта существенно потеряла в цене перед выходными: доллар – 10 коп, евро – 48 коп, злотый – 11 коп.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,24
Курс евро
- 1 евро – 43,94
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,01
Как сообщалось, некоторые категории украинцев, в том числе и пенсионеры, могут получить "базовую социальную помощь". Ее размер варьируется в зависимости от того, к какой группе принадлежит личность.