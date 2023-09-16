Курс валют на выходные, 16-17 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 16 сентября, воскресенье, 17 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро и злотый остались на уровне предыдущего дня: 39,23 и 8,47 соответственно.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,23 грн (-3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,47 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,40 – 38,00 грн

"Ощадбанк" – 37,75 – 38,85 грн

"Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,45 грн

"ПУМБ" – 37,75 – 38,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Сбербанк" — 40,50 — 41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,65 – 41,65 грн

"ПУМБ" – 40,50 – 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,36 – 8,73 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,15 грн

"Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

Напомним, эксперты назвали три удара, которые могут обвалить гривну уже в сентябре. Доллар может подорожать в ближайшее время, считают финансовые аналитики.

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