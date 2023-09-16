Курс валют на выходные, 16-17 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 16 сентября, воскресенье, 17 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро и злотый остались на уровне предыдущего дня: 39,23 и 8,47 соответственно.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,23 грн (-3 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,47 грн (-2 коп.).
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,40 – 38,00 грн
- "Ощадбанк" – 37,75 – 38,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,45 грн
- "ПУМБ" – 37,75 – 38,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн
- "Сбербанк" — 40,50 — 41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,65 – 41,65 грн
- "ПУМБ" – 40,50 – 41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,36 – 8,73 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 9,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн
- "ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн
Напомним, эксперты назвали три удара, которые могут обвалить гривну уже в сентябре. Доллар может подорожать в ближайшее время, считают финансовые аналитики.
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