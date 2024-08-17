Курс валют на выходные, 17-18 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 17 августа и воскресенье, 18 августа. Доллар подешевел на 19 коп. Евро – на 24 коп. С лотой – 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,13 грн

Курс евро

1 евро – 45,30 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 10,58 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"УкрСиббанк" – 40,90-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,55-45,55 грн

"ПУМБ" – 45,10-45,70 грн

"УкрСиббанк" – 44,80-45,70 грн

"Укрэксимбанк" – 44,85-45,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,47-10,64 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрэксимбанк" – 10,45-10,75 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на 19 августа. После выходных доллар и злотый подорожали, а евро подешевел.

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