Курс валют на выходные, 17-18 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Накануне выходных валюта потеряла в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 17 августа и воскресенье, 18 августа. Доллар подешевел на 19 коп. Евро – на 24 коп. С лотой – 1 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,13 грн
Курс евро
- 1 евро – 45,30 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,58 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "УкрСиббанк" – 40,90-41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,55-45,55 грн
- "ПУМБ" – 45,10-45,70 грн
- "УкрСиббанк" – 44,80-45,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,85-45,65 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,47-10,64 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,45-10,75 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на 19 августа. После выходных доллар и злотый подорожали, а евро подешевел.
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