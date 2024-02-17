Курс валют на выходные, 17-18 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: пятницу, 17 февраля и воскресенье, 18 февраля. Гривна укрепилась на выходные.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,94 грн
Курс евро
- 1 евро – 40,77 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,38 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,80 – 38,40 грн
- "Ощадбанк" – 37,70 – 38,35 грн
- "ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
- "УкрСиббанк" — 37,75 — 38,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,80 – 38,40 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,60 – 41,60 грн
- "Сбербанк" — 40,50 — 41,50 грн
- "ПУМБ" – 40,60 – 41,20 грн
- "УкрСиббанк" — 40,50 — 41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 49,80 – 41,60 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,321-9,73 грн
- "Сбербанк" — 9,10 — 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,30 – 9,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,20 – 9,60 грн
- Райффайзен Банк – 9,00 — 9,70 грн
Как сообщалось , Нацбанк установил курс валют на 19 февраля. Да, доллар, евро и злотый подорожают на несколько копеек.
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