Курс валют на выходные, 17-18 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: пятницу, 17 февраля и воскресенье, 18 февраля. Гривна укрепилась на выходные.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 37,94 грн

Курс евро

1 евро – 40,77 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,38 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,80 – 38,40 грн

"Ощадбанк" – 37,70 – 38,35 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"УкрСиббанк" — 37,75 — 38,30 грн

"Укрэксимбанк" – 37,80 – 38,40 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,60 – 41,60 грн

"Сбербанк" — 40,50 — 41,50 грн

"ПУМБ" – 40,60 – 41,20 грн

"УкрСиббанк" — 40,50 — 41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 49,80 – 41,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,321-9,73 грн

"Сбербанк" — 9,10 — 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,30 – 9,70 грн

"Укрэксимбанк" – 9,20 – 9,60 грн

Райффайзен Банк – 9,00 — 9,70 грн

Как сообщалось , Нацбанк установил курс валют на 19 февраля. Да, доллар, евро и злотый подорожают на несколько копеек.

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