- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 293
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на выходные, 17-18 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
Перед выходными гривна усилилась по отношению к иностранной валюте.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 17 мая, и воскресенье, 18 мая Доллар потерял 6 коп.
Курс доллара
1 доллар США - 41,47
Курс евро
1 евро - 46,38
Курс злотого
1 польский злотый - 10,93
Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 19 мая. После выходных гривна ослабится по отношению к доллару и евро.