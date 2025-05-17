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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на выходные, 17-18 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными гривна усилилась по отношению к иностранной валюте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на выходные – 17-18 мая. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 17 мая, и воскресенье, 18 мая Доллар потерял 6 коп.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,47

Курс евро

  • 1 евро - 46,38

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 10,93

Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 19 мая. После выходных гривна ослабится по отношению к доллару и евро.

Дата публикации
Количество просмотров
293
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