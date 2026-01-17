- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на выходные, 17-18 января: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 16 января.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 17 января, и воскресенье, 18 января. В последний день недели доллар вырос на 27 коп. Евро взлетел на 17 коп. Польский злотый прибавил еще 7 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 43,39 грн
Курс евро
1 евро — 50,43 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,98 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 19 января . После выходных доллар вырастет в цене еще на 2 коп.