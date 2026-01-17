ТСН в социальных сетях

178
Курс валют на выходные, 17-18 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 16 января.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на выходные – 17-18 января. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 17 января, и воскресенье, 18 января. В последний день недели доллар вырос на 27 коп. Евро взлетел на 17 коп. Польский злотый прибавил еще 7 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,39 грн

Курс евро

  • 1 евро — 50,43 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,98 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 19 января . После выходных доллар вырастет в цене еще на 2 коп.

