Курс валют на выходные, 18-19 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 18 февраля и воскресенье, 19 февраля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 27 коп. Злотый уменьшился на 6 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ Курс доллара 1 доллар США – 36,56 (0 коп.) Курс евро 1 евро – 38,83 (-27 коп.) Курс злотого 1 польский злотый – 8,12 (- 6 коп.) В обменниках доллар продают в среднем по 40 грн. Покупают за 39,8 грн. За евро в обменниках предлагается 42,4 грн. Продают по 42,58 грн. Курс доллара в банках: Приватбанк" — 39,20 грн — 39,70 грн

"Ощадбанк" – 39,60 грн – 40,40 грн

"Укрэксимбанк" – 39,50 грн – 40,00 грн,

"Райффайзен" – 39,30 грн – 40,00 грн,

ПУМБ – 39,50 грн – 40,55 грн. Курс евро в банках: "Приватбанк" – 39,90 грн – 41,90 грн,

"Ощадбанк" – 41,85 грн – 42,70 грн,

"Укрэксимбанк" – 41,80 грн – 42,50 грн,

Райффайзен — 42,00 грн — 42,65 грн,

ПУМБ – 42,00 грн – 43,00 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" – 8,15 грн – 9,00 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,65 грн – 9,05 грн,

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, в Украине рынок недвижимости ожил, а вот цены на квадратные метры поползли вниз. Риелторы заметили, что количество договоров купли-продажи имущества зависит от побед на фронте, а цены – от географии войны: чем ближе к столкновению и опасностям, тем падение ощутимее.

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