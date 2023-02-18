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Курс валют на выходные, 18-19 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на выходные, 18-19 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: Национальный банк Украины

Официальный курс доллара не изменился – 36,56 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 18 февраля и воскресенье, 19 февраля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 27 коп. Злотый уменьшился на 6 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 38,83 (-27 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,12 (- 6 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 40 грн. Покупают за 39,8 грн. За евро в обменниках предлагается 42,4 грн. Продают по 42,58 грн.

Курс доллара в банках:

  • Приватбанк" — 39,20 грн — 39,70 грн
  • "Ощадбанк" – 39,60 грн – 40,40 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,50 грн – 40,00 грн,
  • "Райффайзен" – 39,30 грн – 40,00 грн,
  • ПУМБ – 39,50 грн – 40,55 грн.

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 39,90 грн – 41,90 грн,
  • "Ощадбанк" – 41,85 грн – 42,70 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 41,80 грн – 42,50 грн,
  • Райффайзен — 42,00 грн — 42,65 грн,
  • ПУМБ – 42,00 грн – 43,00 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" – 8,15 грн – 9,00 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 8,65 грн – 9,05 грн,
  • "Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, в Украине рынок недвижимости ожил, а вот цены на квадратные метры поползли вниз. Риелторы заметили, что количество договоров купли-продажи имущества зависит от побед на фронте, а цены – от географии войны: чем ближе к столкновению и опасностям, тем падение ощутимее.

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Дата публикации
Просмотры
943
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