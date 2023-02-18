Курс валют на выходные, 18-19 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара не изменился – 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 18 февраля и воскресенье, 19 февраля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 27 коп. Злотый уменьшился на 6 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, в Украине рынок недвижимости ожил, а вот цены на квадратные метры поползли вниз. Риелторы заметили, что количество договоров купли-продажи имущества зависит от побед на фронте, а цены – от географии войны: чем ближе к столкновению и опасностям, тем падение ощутимее.
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