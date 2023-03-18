Курс валют на выходные, 18-19 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 18 марта, воскресенье, 19 марта. Курс доллара не изменился. Евро выросло на 14 коп. Злотый повысился на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,71 (+14 коп.) 38,85

Курс злотого

1 польский злотый – 8,25 (+1 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 38,50 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,35 грн. Продают по 40,90 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 38,10 грн – 38,60 грн

"Ощадбанк" – 38,35 грн. – 39,15 грн.

"Укрэксимбанк" – 38,40 грн – 38,99 грн,

"Райффайзен" – 38,20 грн – 38,50 грн,

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 39,85 грн – 40,85 грн,

"Сбербанк" — 40,20 — 41,10 грн,

"Укрэксимбанк" – 40,55 грн – 41,25 грн,

"Райффайзен" – 40,30 грн – 41,20 грн,

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,35 грн – 8,80 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,55 грн – 8,90 грн,

"Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.

Напомним, Специалисты со ссылкой на информацию Минфина говорят, что средняя стоимость валюты в 2023 году может составлять около 39,5 гривны за доллар. По прогнозу международного банковского холдинга Morgan Stanley, до 45 гривен за доллар.

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