Курс валют на выходные, 18-19 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 18 мая и воскресенье, 19 мая. Доллар и евро подешевели, а вот польский злотый прибавил в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 39,43 грн

Курс евро

1 евро – 42,84 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 10,04 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,30-39,90 грн

"ПУМБ" – 39,40-39,90 грн

"УкрСиббанк" – 39,30-39,95 грн

"Укрэксимбанк" – 39,30-39,90 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,40-43,40 грн

"ПУМБ" – 42,70-43,30 грн

"УкрСиббанк" – 42,40-43,40 грн

"Укрэксимбанк" – 42,70-43,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,88-10,06 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрэксимбанк" – 9,90-10,20 грн

Как сообщалось, в последнее время в Украине ощутимо изменится курс доллара. В банковском секторе ожидают, что в период с 20 по 26 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн.

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