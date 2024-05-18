Курс валют на выходные, 18-19 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 18 мая и воскресенье, 19 мая. Доллар и евро подешевели, а вот польский злотый прибавил в цене.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,43 грн
Курс евро
- 1 евро – 42,84 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,04 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,30-39,90 грн
- "ПУМБ" – 39,40-39,90 грн
- "УкрСиббанк" – 39,30-39,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,30-39,90 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,40-43,40 грн
- "ПУМБ" – 42,70-43,30 грн
- "УкрСиббанк" – 42,40-43,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,70-43,50 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,88-10,06 грн
- "ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,90-10,20 грн
Как сообщалось, в последнее время в Украине ощутимо изменится курс доллара. В банковском секторе ожидают, что в период с 20 по 26 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн.