Курс валют на выходные, 18-19 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 10 октября.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 18 октября, и воскресенье, 19 октября. В последний день недели доллар потерял 13 копеек. Евро – 1 коп. Злотый – прибавил 1 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
1 доллар США - 41,63 грн
Курс евро
1 евро - 48,52 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 11,41 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 20 октября. После выходных валюта значительно вырастет в цене.