Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на выходные, 18-19 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 10 октября.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют по выходным 18-19 октября. / © Reuters

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 18 октября, и воскресенье, 19 октября. В последний день недели доллар потерял 13 копеек. Евро1 коп. Злотый – прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,63 грн

Курс евро

  • 1 евро - 48,52 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,41 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 20 октября. После выходных валюта значительно вырастет в цене.

Дата публикации
Количество просмотров
72
