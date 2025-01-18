Курс валют на выходные, 18-19 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 18 января, и воскресенье, 29 января. Перед выходными доллар потерял 9 коп., евро – 20 коп., а злотый – 6 коп.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,17
Курс евро
- 1 евро – 43,32
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,15
Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 20 января. После выходных доллар уменьшится. Цены на евро и злотый увеличатся.
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