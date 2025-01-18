Курс валют на выходные, 18-19 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 18 января, и воскресенье, 29 января. Перед выходными доллар потерял 9 коп., евро – 20 коп., а злотый – 6 коп.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 42,17

Курс евро

1 евро – 43,32

Курс злотого

1 польский злотый – 10,15

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 20 января. После выходных доллар уменьшится. Цены на евро и злотый увеличатся.

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