ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
11
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на выходные, 19-20 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными гривна существенно ослабла по отношению к валюте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Доллар.

Курс валют на выходные – 19-20 апреля. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 19 апреля, и воскресенье, 20 апреля. Перед выходными валюта выросла в цене.

Об этом сообщили в НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,38

Курс евро

  • 1 евро - 47,00

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 10,89

Как сообщалось, Нацбанк установил курс в алюте на понедельник, 21 апреля.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie