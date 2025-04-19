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Курс валют на выходные, 19-20 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Перед выходными гривна существенно ослабла по отношению к валюте.
Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 19 апреля, и воскресенье, 20 апреля. Перед выходными валюта выросла в цене.
Об этом сообщили в НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 41,38
Курс евро
1 евро - 47,00
Курс злотого
1 польский злотый - 10,89
Как сообщалось, Нацбанк установил курс в алюте на понедельник, 21 апреля.